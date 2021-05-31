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Наш адрес:
197373, Санкт-Петербург,
пр. Шуваловский 32
Звоните с 8:00 до 19:00
+7 (812) 703-89-12
График работы:
Пн-Сб:  9:00 - 18:00
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Строительство и ремонт дорог
В СПБ
ОТ 550 Р/М2 С ГАРАНТИЕЙ ДО 5 ЛЕТ
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ВСЕ ЦЕНЫ ФИКСИРУЕМ В ДОГОВОРЕ
Стоимость всех работ и материалов будет зафиксирована в договоре
konsult
ПОДРОБНАЯ консультация
Развернутая консультация по теме строительства дорог и благоустройства территорий
ceni
Выгодные цены на все услуги
Мы четко определяем стоимости услуг до заключения договора
уСЛУГИ
дорожное-строительство
Дорожное строительство
Специалисты компании помогут подобрать конструкцию полотна дороги таким образом, что оно будет отвечать всем требованиям заказчика.
асфальтирование
Асфальтирование
Все работы выполняются согласно технической проектной документации, а также в рамках специальных строительных норм и правил.
ямочный-ремонт2
ямочный ремонт
В распоряжении компании вся необходимая техника, которая позволяет выполнять ямочный ремонт асфальтового покрытия качественно, и быстро.
благоустройство2
благоустройство
Комплексное благоустройство территорий участка, прежде всего, подразумевает создание вокруг человека красивой и комфортной среды.
заливка-трещин
заливка трещин
Ремонт трещин в асфальте. Проливка битумом. Идеальный способ продлить службу дорожному полотну.
нанисение-разметки2
нанесение разметки
Нанесение дорожной разметки краской и платиком. Профессионально. Парковки. Пешеходы. Дороги.
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ВСЕ УСЛУГИ

КТО МЫ?

ATTIKA Движение - жизнь, а движение по хорошей дороге - это хорошая жизнь. Дать вам возможность двигаться по хорошей дороге поможет наша компания. Мы специализируемся на решении одной из самой актуальной задачи - налаживании  коммуникаций.

В процессе решения любой сложной задачи важно чётко соблюдать правильную последовательность действий. Именно это и внимание к мелочам при производстве работ и взаимодействии с заказчиком является отличительной чертой компании ATTIKA. Укладка нового асфальтного покрытия, ямочный ремонт, мощение тротуарной плиткой, благоустройство прилегающей территории, озеленение - наши специалисты быстро и качественно выполняют эти и многие другие работы.
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Наши работы
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Контакты:
Звоните с 8:00 до 19:00
+7 (812) 703-89-12
Ждем Вас с 9:00 до 18:00
197373, Санкт-Петербург, пр. Шуваловский 32
Email:
7038912@mail.ru
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
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и с Вами свяжется менеджер в ближайшее время
Продукция:
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Я согласен(на) на обработку моих персональных данных*
Спасибо! Форма отправлена